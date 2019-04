Première escapade de Mappemonde à Amsterdam ! On élargit même le spectre à toute la musique néerlandaise ! Au menu : des guilty pleasures électroniques, avec notamment un énième hommage à notre émission-mère, du punk anarchiste et du rap dans la langue la plus moche du monde.

Avec le grand retour du medley de la honte ! Les Pays-Bas sont en effet responsables de bon nombre de phénomènes pop que vous connaissez sans savoir qu’ils sont bataves. Un podcast garanti sans blagues sur le quartier rouge.

La musique néerlandaise

Digital Emotions – Get Up, Action

Medley de la Honte

Hunee – Rare Hapiness

Legowelt – Excalibur R8MK2

Binkbeats – Drones in my Bones

Noisia – Shellshock (feat. Foreign Beggars)

The Ex – Listen to the Painters

De Staat – Witch Doctor

The Opposites – Dom, Lomp En Famous

Skip & Die – Jungle Riot

Juju & Jordash – Rah-Rah

Abonnez-vous dans nos réseaux

Même après plus de 100 épisode, c’est toujours pareil : pour suivre Mappemonde, vous pouvez vous abonner à la page Facebook ainsi que le compte Instagram. Vous pouvez écouter l’intégrale des podcasts via iTunes et autres plateformes de podcast (cherchez : « mappemonde radio campus paris » et abonnez-vous aux updates).

Photo : Rijksmuseum © Nikolai Karaneschev