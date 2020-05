C’est le deuxième épisode en Caroline du Nord. Dans le premier, on avait plus ou moins essayé de traiter le Triangle avec égalité mais cette fois-ci, on vous parle avant tout de Durham, la ville la plus cool des États-Unis. Mais il était difficile de ne pas également aller voir du côté de Raleigh, la capitale de l’état, notamment pour la musique électronique du collectif Raund Haus.

Pour la musique de Durham, on parlera pas mal d’indie folk, du label Merge Records, de ses infrastructures musicales (Motorco, Cat’s Cradle, Bull City Records), de college rock, de pop DIY, des petites villes voisines (Chapel Hill ou Carrboro), du festival Moogfest et ses groupes rigolos ou provocateurs.

La musique de Durham

Blanko Basnet – With It All

LiLa – Group Therapy

Spider Bags – Alligator

Wye Oak – Fortune

Sylvan Esso – Die Young (WITH live version)

Daughter Of Swords – Prairie Winter Wasteland

Bowerbirds – Northern Lights

Bat Fangs – Boy Of Summer

The Muslims – Blame It on Mohammad

ZenSoFly – Like That

Oak City Slums – Turn

Sunset Palette – Just You

Hiss Golden Messenger – Lateness of Dancers

Melosmatic – Coriolis

Abonnez-vous dans nos réseaux

Même après 150 épisode, c’est toujours pareil : pour suivre Mappemonde, vous pouvez vous abonner à la page Facebook ainsi que le compte Instagram. Vous pouvez écouter l’intégrale des podcasts via iTunes et autres plateformes de podcast (cherchez : « mappemonde radio campus paris » et abonnez-vous aux updates).

Une émission animée et réalisée par Thomas Guillot. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Antonin Rey. Photo: Thomas Guillot