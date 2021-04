Retour en Amérique du Sud après un dernier passage du côté de Lima (même si en vérité il y a eu d’autres passages dans le coin qui se révéleront au fur et à mesure que l’on remontera le fil de nos podcasts manquant), nous avons décidé de poser nos bagages au Venezuela pour s’intéresser à la musique de Caracas. On profite de ce passage dans la capitale pour s’arrêter sur la musique électronique versatile d’Arca, les pérégrinations psychédélico-ambientes d’Angel Rada et Miguel Noya, ou le tropicalisme 60’s d’un Hugo Blanco.

Ce passage à Caracas marque aussi une petite nouveauté pour Mappemonde, nous nous sommes enfin décidés à renouveler notre beau générique. On profite de cette occasion pour lancer un petit jeu pour nos chers auditeurs en vous invitant à essayer de trouver les morceaux composant ce nouveau générique. Pour cela vous pouvez commenter directement sur notre publication Facebook. Le ou la gagnant.e aura l’immense honneur de participer à une émission et d’en choisir la destination. Nous imaginons bien l’enthousiasme que cela déclenche chez nos auditeurs, donc n’hésitez pas à nous envoyer vos propositions via Facebook !

La musique de Caracas

Hugo Blanco – Guajira con arpa

Kid 606 – One unchanging constant in my world of variables

Insolito Universo – Vuelve

Arca – KLK

Angel Rada – Panico a las 5 A.M

Miguel Angel Fuster – Polvo Lunar

Vytas Brenner – Araguaney

Miguel Noya – Huellas Circulares

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette, Antoine Carrière, Maxime Kokocinzki. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Maxime Kokocinzki Photo Caracas from the mountain of Ávila © Olga Berrios on Flickr