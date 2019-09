Mappemonde continue son exploration de l’Amérique du Sud avec un épisode sur Lima et la musique péruvienne. On écoutera de l’exotica, de la cumbia, du rock… de nombreux genres protéiformes aux influences afro-latines.

La musique péruvienne

Yma Sumac – Gopher

Los compadres del ande – La Mecedora

Los Destellos – A los Bosques Me Interno Yo

Dengue dengue dengue! – Rayos Cumbicos

Juaneco y Su Combo – Ya Se Ha Muerto Mi Abuelo

Susana Baca – Negra presuntuosa

Dante Gonzalez – Universos Paralelos

El Polen – Mi Cueva

Los Saicos – Demolicion

Ale Hop Bodiless pt. III

Sismo en Bucarest – Década

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette et Antoine Carrière. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Antonin Rey. Photo : Miraflores © F. Delventhal