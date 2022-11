Les Disques du Lobby : Fred Skitty en live ! / 08.11.2022

Ce mois-ci, c’est Fred Skitty qui est à l’honneur dans Les Disques du Lobby…

Chaque mois, Ixpé reçoit un·e artiste pour qu’iel se présente en live et en interview. Aujourd’hui, c’est Fred Skitty qui vient nous jouer Stay True, un extrait de son premier EP, Belonging to the night, qui ressort le 25 novembre prochain avec un featuring rap inédit…

L’artiste que nous nous apprêtons à rencontrer s’appelle Fred Skitty. Imaginez une jeune femme, originaire du sud de la France, biberonnée à la musique pop, élevée avec l’électro, et avec une envie insatiable de toucher à tout. DJing, production, chant, Fred Skitty coche presque toutes les cases du bingo de l’artiste idéale. Après son EP Belonging to the Night sorti 2020, Fred revient cette année avec un nouveau single, Je m’ecchymose, et quelque chose me dit que 2023 se prépare dores et déjà …

Chronique : Ixpé

