Le Lobby x Festival Bizarre : « La Fin des monstres » de Tal Madesta / « Guet-apens, des crimes invisibles » sur Médiapart

Du 4 au 14 mai, à La Folie accueille la quatrième édition du festival Bizarre, le festival des communautés curieuses. Au programme : des soirées queers, des bingo drag, des lectures de contes pour enfants, des cours de danse… Une programmation éclectique qui laisse aussi sa place à la radio.

Le Lobby a donc ouvert le festival avec un programme haut en couleurs et en queerness…

La fin des monstres : Tal Madesta à la première personne

Journaliste, militant transféministe et auteur, Tal Madesta est une figure incontournable des luttes LGBTQIA+. Avec son deuxième livre, La fin des monstres, publié aux éditions La Déferlante, il se livre dans un récit intime sur son parcours de transition, les obstacles qu’il a rencontrés sur la route, la peur d’être agressé et les errances administratives, mais aussi (et peut-être surtout) les belles rencontres qui l’ont accompagné et l’accompagnent toujours sur ce chemin.

« Guet-apens, des crimes invisibles » : l’enquête choc de Médiapart

Des hommes gays violemment agressés, torturés ou violés uniquement parce qu’ils sont gays, piégés sur des applications de rencontre ou dans des lieux de drague. Des faits peu documentés, car les dépôts de plainte sont rares, et pourtant les victimes sont nombreuses. Au moins 300 ces 5 dernières années. C’est ce que révèlent David Perrotin, Sarah Brethes et Mathieu Magnaudeix, journalistes à Médiapart, dans un documentaire de 65 minutes.

Guet-apens, des crimes invisibles est à voir dès maintenant sur le site de Médiapart.

Les Disques du Lobby

Une fois n’est pas coutume, nous recevons deux artistes ce soir, pour trois sessions live.

Thx4Crying a sorti un EP en début d’année, Montagnes d’émeraude. Une voix fragile et des accents pop un peu émo, qui nous ramènent à l’époque des Skyblogs, le tout dans une esthétique un peu kitsch et carrément queer, c’est la formule gagnante de ce jeune artiste prometteur.

À ses côtés, sa comparse Louise Bsx, qui a fait paraître un EP survitaminé l’année dernière, C o o o o o l, débordant d’énergie positive. Ca donne quatre titres conçus comme autant d’expérimentations sonores déjantées. Elle nous offre une exclusivité, l’hymne transfem Trop bonne, trop conne.

Louise Bsx et Thx4Crying, qui collaborent régulièrement sur leurs projets respectifs, sont aussi à l’initiative des Afterlife Party, des soirées organisées en soutien à des associations LGBTI+, et où se sont produits de nombreux artistes queers émergents.

L’ÉQUIPE. Présentation : Colin Gruel et Victor Samoth-Panetti — Chroniques : Xavier Paufichet (Les Disques du Lobby), Margot Michel et Olga Volfson — Réalisation : Margot Page