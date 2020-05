Le Lobby / VIH et coronavirus, d’une épidémie à l’autre — Pourquoi on aime l’Eurovision ?

Le Lobby s’est déconfiné, mais continue à célébrer la solidarité qui unit la communauté LGBTI.

Du VIH au coronavirus, quelles résonances ? Nous avons posé la question à Pierre, secrétaire général d’Act-Up Paris, l’association de lutte contre le Sida. Avec lui, on a parlé de l’ignorance de l’épidémie de VIH par les hétérosexuels, et de la capacité qu’ont les LGBTI à se mobiliser pour faire front face aux épidémies qui menacent les plus précaires de leur communauté, notamment les personnes trans et les travailleureuses du sexe.

Quand la musique est bonne… Avec Fabien Randanne, journaliste pour le journal 20 minutes, nous avons rendu hommage à l’Eurovision, qui devait se tenir il y a quelques jours. De Dana International à Bilal Hassani en passant par Conchita Wurst, ce concours européen créé en 1956 a laissé une place non-négligeable aux représentations des LGBT. Et si le règlement de ce concours que la France n’a pas gagné depuis 1977 interdisent la représentations de combats politiques, les droits LGBTI ont souvent réussi à se frayer un chemin entre les shows pyrotechniques et les paillettes.

Fabien Randanne vous invite à faire vivre la magie de l’Eurovision grâce à Eurovision again, qui propose des rétrospectives de cette cérémonie icônique.

Chroniques

Victor vous dit tous sur les dangers que représente la loi Avia sur les propos haineux en ligne.

Léo revient sur ses premières années de militantisme queer et dresse un sombre constat : rien n’est jamais acquis.

Le gouvernement français enterre une nouvelle fois la PMA et la fin des mutilations sur les personnes intersexes.

La Hongrie met fin à la reconnaissance juridique des personnes trans et intersexes. « Rien n’est jamais acquis » Ma chronique dans @LeLobbyRCP du mois de mai. pic.twitter.com/DSoNAtsRay — Léo Lefrançois (@Leo_Lefrancois) May 26, 2020

Programmation musicale

• Pomme — Je ne sais pas danser (2019)

• Marie Myriam — L’oiseau et l’enfant (1977)