Le Lobby / Quel après pour les LGBTI ?

Dans Le Lobby aujourd’hui, on commence à préparer l’après-confinement avec un programme bien chargé !

Plus que deux semaines avant le 11 mai, cette date qui sonne comme le début de notre libération. À quoi faut-il s’attendre ? L’équipe du Lobby n’est pas des plus optimistes… Nous avons demandé son avis à la journaliste Élodie Font, qui il y a quelques années nous avait émus avec son podcast Coming-In.

Les rencontres du Lobby

#Prostitution. Cette semaine, nous avons posé quelques questions à Osmose, qui gère le compte Instagram @tds_vs_grindrr. Il nous a parlé de l’inquiétante précarité dans laquelle les travailleuses et travailleurs du sexe sont plongé•es en cette période de confinement.

« Les TDS, on a une charge mentale et émotionnelle très lourde ! On milite, on répond à des questions, on déstigmatise… Moi j’ai jamais autant bossé de ma vie, en fait ! »

Pour aider les TDS, plusieurs cagnottes ont été mises place. Rendez-vous sur le site internet du STRASS, le syndicat des travilleurs•ses du sexe, qui a établi une liste de cagnottes en cours.

Et si vous voulez continuer à en savoir plus sur les métiers du travail du sexe, plusieurs compte Instagram très pédagogiques existent, en voici quelques-uns recommandés par Osmose : @TaPotePute, @Par.Et.Pour et Beverly Ruby !

#SantéMentale. Les personnes LGBTI souffrent-elles d’angoisse spécifiques pendant le confinement ? Comment les affronter ? Nous avons posé la question au porte-parole de l’association Psy.Gay.e.s.

Vous pouvez contacter l’association au 01.42.74.16.02, et vous retrouverez toutes les informations sur la ligne d’écoute gratuite mise en place par l’ENIPSE par ici (contactez-les au 06.24.10.63.10) !

#Sexe. Vous êtes nombreux à vous poser des questions de santé sexuelle pendant le confinement : suis-je plus susceptible d’être touché par le Covid-19 si je suis séropositif ? Dois-je continuer à prendre la PrEP ? Le coronavirus et le VIH sont-ils liés ? Pour répondre à toutes ces questions, nous nous sommes tournés vers le Dr Naked, et c’est sa community manager, Florence, également community manager de l’association Vers Paris Sans Sida, qui a répondu à toutes nos questions.

« Il faut se préparer à la sortie du confinement : ayez des capotes en stock, faîtes-vous dépister, c’est important ! »

Vous pouvez contacter l’association si vous avez besoin d’autotest VIH, grâce au dispositif lancé avec le Checkpoint. Et n’oubliez pas de suivre Dr Naked et Vers Paris Sans Sida sur les réseaux sociaux pour vous renseigner sur tout le travail titanesque et vital mis en place par les bénévoles de l’association !

🎗 OPÉRATION AUTOTEST VIH GRATUIT 🎗 Le bilan pendant le confinement : c’est maintenant ! ➡️ Recevez gratuitement et par courrier un #autotest #VIH et si vous le souhaitez, du gel, des préservatifs ou encore des outils de consommation à moindre risques. 👇👇👇 pic.twitter.com/Sar8nlreMq — Le Kiosque Infos sida – Checkpoint Paris (@kiosqueinfosida) April 8, 2020

Les chroniques du Lobby

Vous aimez toujours autant les journaux de confinement ? Tant mieux, parce que Louise a décidé de vous offrir un extrait du sien, et croyez-moi, vous ne l’oublierez pas.

L’association FLAG, qui regroupe des policiers LGBTI, a développé une nouvelle application visant à signaler en géolocalisant les violences LGBTphobes. de quoi inspirer un sérieux coup de gueule à Léo.

Et puis Colin s’est replongé dans le dessin-animé qui a marqué sa jeunesse : Code Lyokô.

Agenda

Colin vous recommande d’attendre jusqu’au 1er mai pour la sortie de « Hollywood » sur Netflix, la dernière série du réalisateur de Glee et Pose, Ryan Murphy.

Si vous aimez Ryan Murphy, Louise vous parle aussi de A secret love, un documentaire qui raconte la vie d’un couple lesbien qui a tenu sa relation secrète pendant soixante ans. Ca sort ce mercredi et la bande-annonce suffira à vous redonner le sourire.

Quant à Victor, il vous recommande de foncer sur Instagram pour découvrir le compte @WhereverHugo_, où vous trouverez chaque jour une analyse très politique et très queer d’un tableau…

Solidays est annulé mais vous avez jusqu’à jeudi pour acheter un billet solidaire pour soutenir Solidarité Sida. Ça se passe par ici.

Programmation musicale

Eustache McQueer – Frozen Toes

Jace Everett – Bad things

Aloïse Sauvage – Omowi

Prochain rendez-vous avec le Lobby le 26 mai !