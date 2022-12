Le Lobby : Mondial 2022 — L’homophobie hors de nos stades ? / 06.12.2022

La coupe du monde de football au Qatar est très commentée pour son bilan écologique et humain. Et à cette occasion, la question du traitement réservé aux personnes queers dans ce petit État du Moyen-Orient ne finit pas de poser question.

Depuis que le Qatar a été choisi pour organiser le Mondial de foot 2022, la question du traitement que le pays réserve à sa population queer fait débat. Il faut dire que dans cet État très conservateur, les homosexuels sont traqués, kidnappés, torturés.

Plusieurs personnalités s’en sont émues, et plusieurs équipes, dont les Bleus, s’étaient même engagés à se présenter au Qatar avec un brassard One love, censé rappeler l’importance des droits humains. Une initiative pas particulièrement téméraire, pourtant abandonnée à quelques heures du coup d’envoi de la coupe du monde, sous la pression de la Fifa. Dans le champ politique et militant, les appels au boycott se sont multipliés.

Il y aurait presque quelque chose d’ironique dans cette situation. La question des droits LGBTQIA+, érigée en priorité par de nombreux pays (occidentaux) à l’occasion d’une compétition de football, sport qui a fait de l’homophobie son « folklore« . C’est en effet le mot qu’Hugo Lloris, le capitaine de l’équipe de France, a employé pour qualifier les insultes homophobes qu’on entend systématiquement dans les gradins et les vestiaires.

Alors peut-on rêver à des stades débarassés des LGBTphobies ? On en parle avec Lucile Dumont et Caroline Séchan, membre des Dégommeuses, le club amateur queer et féministe.

Les Disques du Lobby

Ixpé reçoit l’artiste non-binaire Mélodie Lauret. Ses morceaux entraînants qui chantent l’air du temps sont à retrouver sur déjà 2 EP et même un album, Le Moment présent, sorti au début du mois de novembre. Iel se produira en live dans le studio de Radio Campus Paris, accompagné·e de son piano…

Dans l’actualité…

L’actualité de ses dernières semaines a aussi été marquée par l’arrivée d’un nouveau media pro-russe d’extrême-droite, Omerta. À peine lancé, il se fait déjà remarquer avec un documentaire, « Trans, la confusion des genres« , qui reprend l’antienne transphobe selon laquelle les transitions de genre connaîtraient une augmentation exponentielle.

Pour en parler, nous recevons Karine Espineira, militante transféminine et sociologue des médias à l’Université Paris 8, qui a participé contre son gré à ce documentaire… Elle nous racontera le piège qui lui a été tendu, au coeur d’une séquence médiatique particulièrement transphobe.

