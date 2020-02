Le Lobby / Minima Gesté et le podcast ‘Indécent’

Gros programme ce mois-ci dans Le Lobby puisque nous recevons la célèbre drag queen parisienne Minima Gesté mais aussi le journaliste Dimitri Jean qui nous présente son podcast Indécent

C’est un sujet qui nous tient à cœur et qui n’avait toujours pas été évoqué dans notre émission : les drag queens. De RuPaul’s Drag Race à la comédie musicale bientôt adaptée au cinéma Everybody’s talking about Jamie, les drag queens sont sortis de leur milieu souterrain pour devenir mainstreams. Portent-elles aujourd’hui les mêmes combats qu’hier ? Que faire de cette visibilité nouvelle ? On en a parlé avec une star de la scène drag parisienne, Minima Gesté.

En seconde partie d’émission, nous vous proposons de découvrir un podcast qui se donne un pari inédit : parler d’éducation sexuelle sans être ni trop technique ni moralisateur. Un objectif atteint avec brio par son auteur, Dimitri Jean, journaliste. Les deux premiers épisodes d’Indécent sont à retrouver sur Soundcloud dès maintenant.

« VIVRE AVEC LE VIH » le DEUXIÈME épisode est sorti! C’est beaucoup de travail, c’est aussi pas mal de rencontres passionnantes le tout en UNE heure de pied total! N’hésite pas à commenter, questionner, discuter <3 https://t.co/1FpfsNt95f — Indécent (@IndecentPdcst) December 1, 2019

Côté musique, on s’est fait plaisir avec une programmation musicale empouvoirante. On a écouté Amour censure, le tube de Hoshi que vous avez certainement déjà vu passer sur les réseaux sociaux, mais on a aussi écouté votre prochaine chanson préférée. Le rappeur gay Cazwell et la drag queen trans Peppermint se sont associés pour un titre haut en couleur : Blend.

Côté chroniques, Victor nous a parlé cinéma, et des films qui l’ont construit en tant que jeune homme gay. Et donc oui, nous avons parlé des Chansons d’amour…

Et bien sûr côte actu, on débrief le parcours de la PMA au Sénat (en tout cas on essaye), on parle du VIH et d’Agnès Cerighelli et on se demande qui des deux affectent le plus les défenses immunitaires (en vrai c’est le VIH).

Émission enregistrée le 29 janvier 2020. Diffusion le 4 février 2020. Présentation : Louise. Chronique : Victor. Réalisation : Colin.