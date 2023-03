Le Lobby : « La retraite à 20 ans, pour baiser il faut du temps » / 28.03.2023

À peine sortie du pink bloc, l’équipe du Lobby est de retour dans le studio de Radio Campus Paris avec le collectif Les Inverti•e•s. En deuxième partie d’émission, Anne Delabre vient nous présenter son ciné-club queer, Le 7e genre

Vous avez forcément vu leurs pancartes très gays et leurs couvertures de survie en guise de drapeau. Les Inverti•e•s, c’est le collectif qui met des paillettes dans nos cortèges à chaque manifestation contre la réforme des retraites. Luttes queers et luttes des classes, pourquoi choisir ? On en parle avec Tarik et Liam, deux membres du collectif.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @inverti.e.s

En seconde partie d’émission, on reçoit une cinéphile qui depuis 10 ans met à l’honneur les films du patrimoine queer. Anne Delabre s’apprête à fêter l’anniversaire de son ciné-club Le 7e genre. Projections spéciales, tables rondes et soirée festive, elle vient nous raconter ce qu’elle a prévu pour marquer le coup.

Les Disques du Lobby

Chaque mois, dans Les Disques du Lobby, Ixpé reçoit les artistes queers qui peupleront vos playlists demain. Aujourd’hui, c’est GONTHIER qui vient nous rendre visite, alors qu’elle vient de révéler un nouveau titre, Panne de langage. Elle l’interprète en live rien que pour nous !