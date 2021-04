Le Lobby : La maison d’édition «On ne compte pas pour du beurre» et vieillir en étant LGBTI / 27.04.2021

Saut générationnel ce mois-ci dans Le Lobby ! Caroline Fournier et Laurier the Fox viennent nous parler de «On ne compte pas pour du beurre», une maison d’édition de littérature jeunesse inclusive. En seconde partie d’émission, on se demande quelle place on laisse aux personnes âgées dans la communauté LGBTI…

Vous pouvez soutenir le projet « On ne compte pas pour du beurre » sur Ulule ! Les premiers livres sont attendus pour la fin du mois d’août. Laurier the Fox, quant à lui, est à suivre un peu partout, notamment sur son blog. Sa BD papier «ReconnaiTrans» est à paraître bientôt !

Et puis pour en savoir plus sur l’association GreyPride, rendez-vous sur leur site internet.

Côté chroniques, Alexandra retrace la vie du militant gay Harvey Milk, un mois avant l’anniversaire de sa mort. L’occasion de revoir le film que lui avait consacré Gus Van Sant.

Ixpé, notre DJ attitré, nous fait découvrir Soul of Bear, artiste à retrouver sur le SoundCloud des disques du Lobby.

Et puis dans vos étagères arc-en-ciel, faîtes de la place pour accueillir la sélection littéraire d’Antoine. Au programme aujourd’hui :

• Sous nos yeux, petit manifeste pour une révolution du regard, de Iris Brey et Mirion Malle (Éditions La ville brûle) ;

• Le regard féminin, Iris Brey (en format poche aux éditions Points) ;

• Antichute, JulienDufresne-Lamy (Flammarion) ;

• Maison-tanière, Pauline Delabroy-Allard (L’Iconopop) ;

• Les nouvelles vagues, Arnaud Cathrine (Robert Laffont)

Dans vos agendas !

Ce mois-ci, l’équipe du Lobby vous recommande :

• 📺 « Fluide« , mini-série de Thomas Cadène et Joseph Safieddine à voir sur le site d’ARTE ;

• ⚔️ « Giri/Haji« , série nippo-britannique de Joe Barton à voir sur Netflix ;

• 📖 Divas, ouvrage de de Sarah Dahan, paru aux éditions Huginn & Muninn ;

• 💽 Cécilia Da Colonia, notre drag queen préférée, proposera samedi sur les ondes de Radio Campus Paris une Mixtape for comrades, un DJ set autour du travail.

Programmation musicale

Lil Nas X— «Montero (Call me by your name)» (2021)

Soul of Bear — «Nous sommes» (2021)

L’équipe — Présentation : Colin Gruel & Victor Samoth-Panetti. Chroniques : Gouine des champs, Antoine, Alexandra Delbot et Ixpé. Réalisation : Margot Page. Réseaux sociaux : Antoine. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram, et podcastez-nous sur vos applis (Spotify, Deezer, Apple Podcasts et PodcastAddict) !