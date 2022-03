Le Lobby : La fête queer est-elles toujours politique ? / 1.03.2022

Alors que les clubs rouvraient il y a 2 semaines, on se demande ce qu’il advient du monde festif queer…

De Stonewall au Pulse en passant par le Pulp, les lieux festifs marquent la communauté LGBT et racontent l’histoire de la lutte pour ses droits. Et aujourd’hui, quelle place pour la fête ? Après deux ans de pandémie, alors que les revendications d’inclusivité sont au plus fort dans la communauté, comment fait-on la fête en restant politique ?

On en parle avec Rag, DJe et directrice artistique des soirées Wet for me, membre du collectif Barbi(e)Turix, et Benjamin Dufrene, DJ et directeur artistique des Souffleurs (rue de la Verrerie, dans le Marais).

—

Agenda et références à venir.