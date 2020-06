Le Lobby / La der’ avec Refuge et le Festival de Queerantaine

C’est l’été mais il fait gris. C’est le mois des fiertés mais sans marche des fiertés. C’est dans cet étrange contexte qu’on a tenté de finir l’année en beauté.

On a cru qu’on ne verrait jamais le bout de cette saison, mais nous y sommes. Le Lobby enregistre sa dernière émission, et pour ce faire, on s’est invités chez notre invité. Refuge a publié son deuxième album Hunger au début du confinement, un album puissant, aux sonorités rares et sophistiquées. Avec lui, on a parlé du queer, d’androgynie, d’origines et des traces que le temps laisse sur nos histoires, et surtout sur la sienne.



Mais avant cela, on a posé quelques questions à l’artiste militant•e queer Panda, organisateur•trice du premier Festival de Queerantaine. Deux jours de festivités en ligne, des DJ sets, un drag show, un marché, des tables rondes… Tout se passe ce week-end sur ce groupe Facebook !

Agenda

Refuge vous propose d’écouter Corpus, le dernier EP de son ami Malvina Meinier

Victor vous recommande de faire un tour à la Pride Têtu ce week-end, et aussi de lire La Conversion de James Baldwin. L’auteur noir et gya est plus que jamais d’acutalité.

Colin vous renvoie vers Netflix, où est disponible depuis la semaine dernière un documentaire produit notamment par Laverne Cox, Identités trans : au-delà de l’image, qui revient sur 100 ans de représentation des personnes trans à l’écran.

Programmation musicale

• Hollydays – « Monsieur Papa«

• En live : Refuge – « 2k16 » et « The world outside«

Et retrouvez l’équipe du Lobby un vendredi sur deux à 14 heures pendant tout l’été ! 🥰

