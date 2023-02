Ce mois-ci, l’équipe du Lobby s’est rendue au Palais de Tokyo alors que s’est ouvert l’exposition EXPOSÉ-ES, à voir jusqu’au 14 mai 2023.

En 2017, l’historienne de l’art et militante lesbienne Elisabeth Lebovici, figure incontournable de la lutte contre le Sida, publiait Ce que le sida m’a fait. Art et activisme à la fin du XXe siècle. Elle revenait sur comment l’arrivée du VIH avait marqué les artistes. Quelle urgence à créer les avait animée. Quels deuils avaient traversés leurs œuvres.

6 ans plus tard, son récit intime et politique est adapté en exposition par François Piron au Palais de Tokyo. Dans les huit espaces qui la composent, on traverse les époques, on croise des artistes et des militant.es, des ami.es d’hier, des mort.es et des vivant.es. L’exposition s’intitule EXPOSÉ-ES, un participe passé dont Elisabeth Lebovici, co-commissaire, fait jouer toute la polysémie.

L’exposition est à voir jusqu’au 14 mai prochain !

LES DISQUES DU LOBBY

Ce mois-ci, Ixpé reçoit le chanteur Thibaut Pez. En novembre, il a sorti un EP, Soleil noir, à écouter dès maintenant sur toutes les plateformes de streaming. Et il vient de sortir cette reprise de Peau d’âne, à écouter absolument !

Thibaut Pez sera en concert aux Trois Baudets le 9 mars 2023 !

