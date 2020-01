Le Lobby / ‘Dieu est amour’

‘Dieu est amour’, c’est le nom de l’enquête-événement de deux journalistes, Jean-Loup Adénor et Timothée de Rauglaudre. Pendant de longs mois, ils ont enquêté sur les différentes associations et groupes, regroupées sous l’appellation « ministère ex-gay », qui pour la plupart viennent des États-Unis et ont essaimé en France.

‘Courage’, ‘Exodus International’... Ces groupuscules sont nombreux et implantées en bas de chez nous, dans les rues parisiennes. Timothée s’est chargé de mettre en lumière le réseau qui relie tous ces groupes et leurs liens avec la Manif pour tous. Jean-Loup s’est glissé dans la peau du personnage fictif de Guilem, jeune homosexuel cherchant à réprimer ses pulsions, pour aller voir directement ce à quoi ressemble une thérapie de guérison.

En plus du livre, les deux journalistes co-écrivent Homothérapies : conversion forcée, une enquête à voir et à revoir sur le site d’Arte jusqu’au 23 janvier !

Sur leur chemin, ils ont également croisé Cyrille de Compiègne, jeune homme trans ayant également été victime d’une forme de thérapie de guérison, et aujourd’hui vice-président de l’association LGBTI chrétienne David et Jonathan. Il nous a raconté son histoire.

Avec nos chroniqueurs-ses, nous sommes également revenus sur l’actualité LGBTI du mois de novembre.

Léo est revenu sur le récent avis du comité Consultatif National d’Éthique préconisant d’arrêter les mutilations des enfants intersexes. Au-delà des mots, quels sont les véritables enjeux de cet avis ? Il nous l’explique en studio.

Louise nous a présenté le film Lola vers la mer, qui sort ces jours-ci. Un film particulièrement émouvant où la jeune actrice trans Mya Bollaers se fait bouleversante aux côtés de Benoît Magimel.

L’équipe du Lobby vous recommande également le retour de la mythique série lesbienne The L word, ou encore « L’autre héritage de Mai 68« , une critique contemporaine de la libération sexuelle de 1968, et bien d’autres choses à lire, à voir, à faire… C’est dans notre agenda du mois !

Programmation musicale :

Angèle – ‘Tu me regardes’, en hommage au coming-out réalisé par la chanteuse belge sur la réédition de son album ‘Brol’

David Bowie – ‘Rebel Rebel’

Le Lobby est une émission présentée par Julie et Colin, avec ce soir à la chronique Léo et Louise, et à la technique Julie ! Pensez à nous suivre sur Twitter et sur Facebook !