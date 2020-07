Le Lobby d’été // Les campagnes sont-elles des déserts queers ?

Tel le Smalltown Boy de la chanson de Bronski Beat, peut-être venez-vous d’une petite ville que vous avez fuit pour une plus grande afin de vivre plus librement votre queerness. Pourtant, tous les queers ne renient pas la campagne.

Sur son compte Instagram Gouine des champs, Max milite pour rendre visible les LGBTI vivant dans les campagnes et les petites villes. Comment s’y construit-on en tant que queer ? Comment militer malgré l’isolement ? Nombreux sont les LGBTI qui entretiennent un rapport ambigu à cette terre d’origine. On en parle avec Max et avec les témoignages que vous nous avez envoyés.

Sur le sujet, Max vous recommande :

Le film La Belle saison, avec Cécile de France et Izia Higelin

La fille dans l’écran, roman graphique de Lou Lubie et Manon Desveaux

Et en deuxième partie d’émission…

Louise rend cette semaine hommage à la militante lesbienne égyptienne Sarah Hegazi, qui s’est suicidée le mois dernier, Victor vous dit tout le mal qu’il pense du dernier film de François Ozon, Été 85, et Jonathan vous fait découvrir Dorian Electra.



Dans vos agendas

Un livre à lire : Le monde n’existe pas, de Vincent Humbert, sorti en janvier chez Gallimard

Un film à (ne pas) voir : Été 85, de François Ozon