Alors que les personnes intersexes subissent encore mutilations et autres mauvais traitements, alors que les parcours de transition sont toujours des parcours du combattant, Le Lobby pose la question : la médecine serait-elle hostile aux LGBTI ?

Cet été, un vendredi sur deux, Le Lobby posera les questions qui concernent la communauté LGBTI toute entière. Et on commence par le lourd sujet de la médecine. Au moins un•e patient•e LGBTI sur deux estime avoir été discriminé•e au cours d’une consultation. Alors on a demandé au médecin, écrivain et allié Martin Winckler ce qu’il en pensait, et quelles solutions pouvaient se dessiner. Avec lui, on a parlé des normes et des dogmes qui règnent dans la pratique de la médecine en France, et on a écouté vos témoignages…

Pour aller plus loin, vous pouvez lire :

L’école des soignantes, P.O.L, 2019

Le Chœur des femmes, P.O.L, 2009

Les brutes en blanc, Flammarion, 2016

Et en deuxième partie d’émission…

Louise dressera le portrait de la célèbre militante trans Marsha P. Johnson, on écoutera le choix musical de notre programmateur musical Jonathan, et Victor vous proposera son agenda queer, pour savoir quoi faire, quoi lire et quoi regarder cet été !



Dans vos agendas

Une série à voir : I may destroy you, série de Michaela Coel, à voir sur OCS.

Une livre à lire : Moi j’embrasse, le témoignage de Clément G., ex-escort.

Un endroit à découvrir : La Constellation, futur bar queer alternatif et sans alcool dans le 2e arrondissement de Paris.

Le Lobby est une émission présentée et réalisée par Colin, et préparée avec Louise et Victor, mise en ondes par Jonathan.