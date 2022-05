Le Lobby : Daisy Letourneur, elle n’est pas née mec / 24.05.2022

La joyeuse équipe du Lobby reçoit Daisy Letourneur, journaliste et blogueuse transgenre, à l’occasion de la parution de On ne naît pas mec aux éditions La Découverte.

En 2017, Daisy Letourneur lance le blog Le Mecxpliqueur, en clin d’oeil au mansplaining, cette pratique typiquement masculine qui consiste à expliquer aux femmes des choses qu’elles savent au moins aussi bien, voire mieux. À l’époque, Daisy Letourneur n’a pas encore amorcé sa transition de genre, mais s’intéresse de près au genre et surtout aux masculinités.

Quelques années plus tard, Le Mecxpliqueur est devenu La Mecxpliqueuse, et Daisy une fière femme trans et lesbienne.

Elle vient de publier On ne naît pas mec, un « petit traité féministe sur les masculinités » qui compile les nombreux articles qu’elle a publiés depuis 2017. À coups de dessins humoristiques, d’études sérieuses et de punchlines, elle chamboule nos idées préconçues sur la masculinité et nous invite à la suivre dans un projet bien plus ambitieux que l’égalité femmes-hommes : l’abolition du genre, nécessaire pré-requis à la mise à mort du patriarcat.