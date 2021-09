Le Lobby : Carte blanche à Ixpé des Disques du Lobby / 22.09.2021

C’est la rentrée avant l’heure dans Le Lobby ! Avant de vous retrouver au grand complet le 12 octobre, on prend exceptionnellement l’antenne, le temps d’une carte blanche avec notre chroniqueur musical Ixpé.

Le temps d’une heure d’émission hors-série, Ixpé prend le micro et passe des disques. Ce soir, on écoute donc Eris Drew, Arca, Ttristana, Sateen, VIKKEN, Honey Dijon, Mykki Blanco, Laura Jane Grace, Kim Petras & SOPHIE, Lotic, bell’s roar et Yndi !

Retrouvez Ixpé chaque mercredi sur SoundCloud dans Les Disques du Lobby, sa plateforme où il met à l’honneur des artistes LGBTI+ émergent·es.

Et pour la rentrée du Lobby, ce sera le mardi 12 octobre, à 20 heures et en direct sur Radio Campus Paris !