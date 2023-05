Le bouleversement suscité par le numérique et les nouvelles technologies // 04.05.2023

En janvier dernier, les Voix du Crépuscule ont fait une émission dédiée à l’utilisation de l’Intelligence Artificielle pour dépasser le deuil, avec les deadbots. En avril, nous avons écouté les erreurs fondamentales des théories économiques néolibérales parmi lesquelles l’absence de conscience écologique. Le monde occidental vit la fable de la grenouille : les nouvelles technologies ramollissent le consommateur qui, distrait de la vie réelle, passe son temps à naviguer dans les dimensions virtuelles.

Téléphones, ordinateurs, le travail, relations intimes…. tout a été pensé par des grandes entreprises, qui définissent notre culture, notre identité, et nos ambitions. Nous connaissons bien leurs logos, entendons parler de leur chiffres d’affaires, leurs leaders – mais que savons-nous de leur démarche, leurs objectifs ? Pendant cette émission, nous regardons de près les créateurs installés dans la Silicon Valley, et les GAFAM, l’acronyme qui rassemble Google, Apple, Facebook (Meta, dont WhatsApp et Instagram), Amazon et Microsoft.

Pour nous parler de l’envers du décor des nouvelles technologies, les Voix du Crépuscule accueillent le journaliste de France Culture, François Saltiel. François Saltiel a conclu son Master 2 en Sciences de l’Information et de la Communication, à l’Université Sorbonne-Nouvelle, à Paris. Depuis il a publié deux livres, dont le deuxième, « La société du sans contact. Selfie d’un monde en chute » (paru en septembre 2020 chez Flammarion) est le socle la présente émission.

Le jeudi 4 mai 2023 sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.