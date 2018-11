LCSLT : L’Alsace, terre de vins rouges // 23.11.18

Bien sûr, lorsqu’on évoque l’Alsace, on pense tout d’abord au Riesling, cépage emblématique de la région. Puis à tous les autres cépages blancs : gewurztraminer, sylvaner et consorts… Mais c’est oublier l’importance du pinot noir, cépage bourguignon qui trouve en Alsace depuis le Moyen Age de merveilleux terroirs et terrains d’expression. C’est donc, dans l’Alsace rouge que s’aventure ce soir l’équipe des Coudes sur la table.

Nos invités :

– Agathe Bursin, vigneronne sur la commune de Westhalten , à 15 km au sud de Colmar.

– Isabelle Bachelard, critique et journaliste vin en charge de la région Alsace pour le magazine Terres de Vins.

—

Une émission préparée et présentée par Louis Michaud, avec Lise Côme, Bérangère Fagart, Fabrice Tessier, Yann Diologent.

Technique et réalisation : Hugo Durand

En direct depuis la cave du Sourire au Pied de l’Echelle