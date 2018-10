LCSLT : Cahors, le cador des vignobles du sud-ouest // 26.10.18

Une heure consacrée au très dynamique vignoble de Cahors, emmené par une nouvelle génération de vignerons à l’image de Germain Croisille.

Nos invités :

Germain Croisille :

Vigneron et sang neuf du Chateau Croisille, domaine en AOC Cahors fondé par ses parents en 2000.

Michel Bettane :

Auteur, éminent critique, journaliste et éditeur des guides Bettane & Dessauve

Antontin Iommi-Amunategui :

Auteur de différents ouvrages sur le « vin naturel », blogueur fondateur de No Wine is Innocent et de la maison d’édition Nouriturfu. Il viendra nous présenter son dernier guide consacré aux vins dits « naturels », co-écrit avec Jérémie Couston, Le Glou Guide.

—

Une émission préparée et présentée par Louis Michaud, avec Lise Côme, Yann Diologent, Fabrice Tessier et Hugo Durand.