l’apéro #7 – Solidarité aux réfugiés Syriens

Tirs de missiles sur la Syrie titrent les médias. Un titre qui s’ajoute à une longue succession, et on n’en voit pas le bout.

Territoire massacré, censure des journalistes, la situation Syrienne est difficile à décrire. A l’apéro, nous avons eu la chance de recevoir Yousra, Anas et Houssem, activistes Syriens qui agissent au Liban auprès des réfugiés. Ils partagent au micro de Campus leurs actions, leur définition de l’engagement. Alors qu’ils viennent questionner en stage les notions d’état de droit et de citoyenneté, ces trois activistes viennent prendre une pause sur les ondes de Radio Campus Paris.

« Le volontarisme, c’est pour moi la seule activisation du statut de citoyen parmi mes concitoyens. » Anas

Venus à Paris avec le Réseau Euromed France pour réfléchir à la notion de citoyenneté, les trois invités nous décrivent leur réalité. Yousra, Anas et Houssem nous livrent leur descriptions, leurs enjeux de cette guerre. Une émission pour sentir concrètement ce que sont les actions auprès des réfugiés Syriens.

« Le travail que nous faisons est minim par rapport aux besoins. » Houssem

La guerre a changé le cours de leurs vies et leurs actions tentent d’aider leurs concitoyens. Ils se sont engagés également pour protéger leur culture et faire émerger la démocratie. Leur venue en France est pleine de surprises et ils partagent cette expérience avec nous.

Une rencontre permise par le Réseau Euromed et aussi par Hassan Abbas qui les accompagne et assure l’exercice de traduction avec rythme et précision.

L’apéro profite de leurs visite pour diffuser le format court de Jean « à Bras ouverts », portraits de Romain qui nous présente l’association United Migrants qui vient en aide aux migrants dans le 19 em arrondissement.

Impossible de ne pas parler de la victoire de la France en demi finale du mondial !! Luca nous rejoint pour une chronique envolée mais sans concession !

L’émission se clôture en suspens avec la fiction de Maxime à suivre tout l’été dans l’apéro.

