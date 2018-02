A Bras Ouverts/ Témoignage de Coluche, la vie dans les foyers

À bras Ouverts part à la rencontre des habitants de foyers de travailleurs migrants.

« Les foyers de travailleurs migrants ont pour mission d’accueillir des travailleurs migrants isolés. Ces établissements proposent un hébergement à durée indéterminée comportant des locaux privatifs et des espaces communs », nous dit l’administration française.

Dans les faits, ces lieux que l’on croise à Charonne, Riquet ou Chevaleret sont des espaces très complexes. La gestion y est sous-traitée par l’État à des associations et la relation est parfois tendue entre les gestionnaires et les représentants des locataires. Ces lieux sont indispensables à la vie de leurs habitants mais les conditions de vie peuvent y être déplorables. Dans ce podcast, Coluche nous parle de sa vie à Paris, de son parcours, de ses rêves. De son témoignage transparaît le sort réservé aux hommes et aux femmes qui choisissent un avenir meilleurs.

Choix musical de Coluche : Sofiane, Madame courage

Musique de fond : Ismael Lô, Tajabone

Gingle : René Aubry, La Grande Cascade

Charlie Chaplin, Le Dictateur, extrait du monologue final