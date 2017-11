La Souterraine en vacances #4

La Souterraine envoie sa dernière carte postale en direct, avec l’excellent (et néanmoins) camarade Remy Poncet aka Chevalrex.

Pour le mois qui vient, La Souterraine sera faite de playlists, rediffusion de sessions… Restez à l’écoute !

Mostla Chevalrex Tape by Chevalrex

Mansfield.TYA / Bleu Lagon / LP / Corpo Inferno / Vicious Circle

Mutant feat. Barbara Carlotti & Tristesse Contemporaine / Vague à l’âme / LP / Save my heart from the world / Nuun Records

Requin Chagrin / Le Chagrin / Demo / mini-LP à venir chez Objet Disque

Le Bâtiment / Que la vie / EP / L’ami de personne / Autoprod

Arnaud Le Gouëfflec / Adieu Pétunia / LP / Deux fois dans le même fleuve / L’Eglise de la Petite Folie

WLFHNTR / Le Vent s’était calmé / Demo / Autoprod

Chevalrex / Session en direct

Greg Gilg / Générique 19h / Autoprod (un album est sorti, au graphisme assuré par l’agence Brest Brest Brest)

Dominique Petitgand / L’amorce des consignes / LP / Le Sens De La Mesure / Ici d’Ailleurs

Stereo Total / Tout le monde se fout des fleurs / LP / My Melody / Bungalow

Domotic / Monologue / LP / Le démon des hautes plaines / Clapping Music

Claude Barbara / Passion Segway / Cassette / Au supermarché / Indian Redhead