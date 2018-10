La Matinale – Transgenres et prostitution & PIND // 08.10

Beau programme pour cette matinale de 19h: une première partie d’émission consacrée aux personnes transgenres travailleurs et travailleuses du sexe, avec trois invitées, Kouka Esperanza Garcia, Présidente et fondatrice de l’association Pari-t, qui accompagne et aide cette catégorie de la population au quotidien, Luciana, membre de l’association et Hélène Le Bail, chargée de recherches à Science Po, autrice, notamment, d’un rapport signé Médecins du Monde, sur les conséquences de la loi 2016-444, visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel , une loi décriée par les associations spécialisées.

« La lenteur des démarches administratives en France participe à maintenir les personnes transgenres dans la prostitution. »

(Kouka Esperanza Garcia)

(Hélène Le Bail)

En deuxième partie d’émission, Punk is not dead ou PIND, comme viendra nous l’expliquer Solveig Serre, musicologue et chargée de recherche au CNRS (oui, c’est une soirée CNRS) qui coordonne un vaste projet de recherche sur la scène française punk, de 1976 à 2016.

« La nouvelle génération de punks croit en un avenir, elle est très active et très underground. »

Et puis deux chroniques: Olivier Delaporte inaugure une intervention mensuelle sur le livre audio, et en clôture d’émission, Emmanuel Raspiengeas viendra nous faire part de : “ce que bon lui semble”, car il a carte blanche dans nos cœurs et à ce micro.

Présentation : François Pieretti/ Réalisation : Simon Marry / Co-interviews : Elodie Hervier et Jack Bouillié/ Chroniques : Olivier Delaporte et Emmanuel Raspiengeas / Web : Bettina Lioret / Coordination : Bettina Lioret