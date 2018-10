La Matinale – Sénat américain & Coeurs de femmes // 10.10

De l’autre côté de l’atlantique, nos cousins américains nous aident à relativiser la politique européenne. Les implications des décisions politiques de Trump ont beaux être l’objet de nos plus belles moqueries, force est d’admettre que nous sommes un peu perdu lorsqu’il s’agit d’en comprendre les implications réelles pour le commun des américains.

Ce soir, nous tenterons de mieux comprendre le fonctionnement du Sénat américain et de faire la lumière sur l’Affaire Kavanaugh avec l’aide de notre invité, Marie-Cécile Naves.

« »On est dans un esprit qui consiste à forger un pouvoir judiciaire qui puisse faire face au pouvoir fédéral […] c’est presque une obsession plus qu’un principe. »

La maison « Coeur de femmes » ouvre ses portes dans le 18ème arrondissement parisien et au sein de l’espace éphémère des Grands Voisins, pour une durée de 6 mois, aux femmes les plus précaires. L’hébergement et l’alimentation sont le socle de l’accueil proposé par cette association.

Angélique Bérange et Ghada nous rejoignent en seconde partie de cette matinale pour témoigner de leurs actions.

» Les Grands Voisins, c’est un lieu de mixité rassurante, d’échange, qui facilite l’insertion sociale et le travail. » Ghada

Présentation : Elodie Hervier/ Réalisation : Antonin Simard / Co-interviews : Lucas Aubry et Tiphaine Albessard/ Chroniques : Louis Scocard / Web : Simon Marry / Coordination : Bettina Lioret