La Matinale – Mineurs isolés étrangers & la pièce « Tableau »

Ce soir dans la Matinale, on s’intéresse à la situation des mineurs isolés étrangers sur le sol français.

Que ce soit pour fuir des conflits armés, des crises humanitaires ou pour pouvoir recevoir une éducation, de nombreux mineurs parviennent chaque année à arriver en France sans leurs parents. Seuls et souvent sans ressource, ils réalisent rapidement qu’en obtenant l’ASE (l’Aide Sociale à l’Enfance), ils pourront être pris en charge partiellement, logés et scolarisés. Mais encore faut-il être reconnu mineur par les autorités françaises qui font souvent preuve, comme cela est nettement visible dans le documentaire Just Kids de Mathias Pardo, d’une mauvaise foi sidérante et d’un cynisme glaçant.

Pour en parler, nous serons accompagnés de Quentin Gauthier, bénévole au sein du collectif solidaire Les midis du Mineur Isolé Étranger, ainsi que Alshael, adolescent guinéen de 16 ans venu faire ses études en France, qui n’a toujours pas été officiellement reconnu comme étant mineur par l’administration française.

« Ça paraît aberrant de jouer la vie d’un jeune homme sur des tests osseux qui ne sont pas fiables » .

En seconde partie, place au jeu, au théâtre, au sketch, au rap, à l’impro avec le duo de potes créatifs hyperactifs, Baptiste Dupuy et Lancelot Cherer, également surnommés « les Macguyvers de la déconne », pour leur tendance à faire beaucoup à partir de rien et à nous fait rire, tant à l’antenne que sur les planches.

Ils viennent nous parler de la pièce Tableau qu’ils ont co-écrite et qu’il interprètent, toujours en duo… à moins qu’un troisième personnage ne fasse irruption pour semer la zizanie dans leur espace-temps beckettien…? Solitude, dépendance, passage à l’âge adulte, autant de thèmes qui leur sont chères et qu’ils abordent à leur façon. Ils nous offrent un extrait à l’antenne, l’occasion de séduire les oreilles des potentiels directeurs/trices de théâtres susceptibles de programmer cette pièce touchante, sincère et surtout très drôle !

» Non, moi je fais pas rien quand je dors. Quand je dors, je rêve. »

Ce n’est pas tout, puisqu’en milieu et fin d’émission, vous entendrez les chroniques hebdomadaires de Louis et Nicolas de la rédaction de Radio Campus Paris.

