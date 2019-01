La Matinale – Maltraitance institutionnelle & Mixage Fou // 17.01

Au programme de cette Matinale de 19h, la maltraitance des personnes âgées en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), unités de soins de longues durée (USLD) et autres hôpitaux. Des sous-effectifs au manque de matériels en passant par un rythme de travail ultra-intensif, toutes les conditions sont réunies pour aboutir à la maltraitance des patients, soit les personnes âgées. On en parle aux côtés de Malika Belarbi, aide soignante mais aussi, entre autres, responsable du collectif national CGT Santé “Accueil des personnes âgées”.

« J’ai du mal avec le terme « maltraitance des personnes âgées », parce qu’une aide-soignante est plutôt dans une démarche de bien-traitance […] étant donné que nous n’avons pas les moyens de bien les traiter, il y a bien maltraitance, mais elle est institutionnelle. »

En deuxième partie d’émission, on accueille Thierry Dilger, coordinateur du concours de création sonore Mixage Fou, dont Radio Campus Paris est partenaire ! Il propose à des créateurs professionnels, comme des amateurs, de télécharger et détourner une banque de sons de très haute qualité. Et cette année 2019 marque sa dixième édition française, qui se tient du 21 janvier au 21 mars.

« Le concours est ouvert à tous du moment qu’on a internet et l’envie de faire du son. »

Côté chronique, on retrouve Scarlett, de notre partenaire Radio Parleur, qui nous présente la Meute, un collectif de photographes indépendant qui couvre les luttes sociales. En fin d’émission, Hugues nous fait un agenda des prochaines soirées musicales sur la capitale.

Présentation : Simon Marry / Co-interview : Elodie Hervier / Chroniques : Radio Parleur et Hugues Marly / Réalisation : Phillip Fischer / Coordination : Bettina Lioret / Web : Simon Marry