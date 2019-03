La Matinale – Les Aliennes & Simon Arcache // 06.03

Au programme de cette Matinale, on reçoit des Aliennes, une association à but non-lucratif dont l’ambition principale est de déconstruire les stéréotypes liés au genre en valorisant, par exemple, les pratiques artistiques des femmes et des féministes, en faisant progresser l’égalité et en créant des espaces de rencontres et de dialogues dédiés à ces aspirations. Ce sera notamment le cas le 8 mars prochain à l’occasion de la Journée Mondiale de mobilisation pour le Droit des Femmes, puisqu’elles organisent un apéro débat sur le thème du tabou menstruel aux Grands Voisins.

Marion Sertillange, et Justine Haye, bénévoles de l’association seront là pour nous en parler en première partie d’émission.

« On part toutes d’une expérience vécue, on a eu envie d’échanger (sur ces sujets) ».

Et puis on plongera dans l’univers artistique de Simon Arcache, musicien et photographe qui expose en ce moment à la galerie Jonesy Agency , une série de photographies intimes et sincères intitulée “Blue(s) of many colors”. Avec lui, nous reviendrons sur ce qui constitue en quelques sortes ses carnets de voyages d’une Amérique profonde où il a appris à maîtriser l’art de la photographie malgré son daltonisme – et où il pu évoluer dans le milieu du blues – à l’honneur dans toute l’exposition.

« Je voulais aller au-delà ce cliché du bluesman avec une guitare »

Présentation : Bettina Lioret / Co-interviews : Lynda Ben Chatouh & Hugues Marly/ Chroniques : Louis Scocard / Reportage: Swann Blanchet & Lucie Brill / Coordination : Bettina Lioret / Production: Jonathan Luzamba / Réalisation : Antonin Simard