La matinale – Quadrature du net & Les enfant.e.s du désordre

Une émission où les thématiques se croisent autour de l’émancipation.

Conserver un internet libre et diversifier et démêler les vérités et des mensonges à propos des usages d’internet c’est le quotidien des activistes de la quadrature du net. Martin Drago et Marne sont au micro de la matinale de 19h; pour réagir au projet de la commission européenne de censure antiterroriste sur internet. Ils nous offrent aussi un décryptage des usages et libertés sur internet.

» Pour soi-disant nous protéger du terrorisme, on impose des interdictions très restrictives à l’ensemble des acteurs d’internet que ce soit les grands réseaux, les forums et les sites. »

Pour se renseigner et participer au soutient des action de la quadrature du net rendez-vous sur le site.

En deuxième partie d’émission nous serons rejoin par Vincent Eches et Pauline Ribat qui nous font découvrir le festival les enfant.e.s du désordre à la ferme du buisson… féminisme et culture alternative rien de nouveau sur les ondes de radio campus paris ! Mais une programmation de projets exclusivement portés par des autrices et metteuses en scène voici un projet neuf dans le théâtre.

L’occasion de découvrir un propos nouveau autour de thèmes de sociétés. Pauline Ribat nous parle de la genèse de son spectacle Depuis l’aube (ode aux clitoris).

« Chaque femme à une histoire à raconter, que ce soit une histoire de harcèlement de rue ou un viol. Il y a donc urgence. »

La défense des droit et des libertés des femmes ce sont aussi les thèmes de la chronique de Nicolas qui nous fait un compte rendu du procès de Georges Tron; et du reportage préparé par Morgane qui s’est rendu au festival sang rancune au point éphémère. Elle y a notamment rencontré Axelle qui a lancé une pétition pour rendre gratuite pour les personnes précaires les protections hygiéniques: signez ici !

Présentation : Elodie Hervier / Co-interviews : Ugolin Crepin-Leblond et Morgane Protas / Chronique : Nicolas Benoit / Reportage : Morgane Protas / Réalisation : Antonin Simard / Web : Elodie Hervier / Coordination : Bettina Lioret