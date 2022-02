La Matinale de 19h // Le site antidiscriminations.fr a 1 an : quel bilan ? // 15/02/2022

Ce soir dans La Matinale, nous avons le grand honneur de recevoir la Défenseure des Droits nommée par le Président de la République, Claire Hédon, pour nous parler du site antidiscriminations.fr, qui fête ses 1 an. Lancé par Emmanuel Macron, le site est une plateforme d’aide pour que les victimes de discriminations puissent trouver de l’aide juridique et sociale, après avoir subi tout types de discriminations. La plateforme a beaucoup à faire, puisque les signalements ont augmenté de 15% en un an seulement.

Dans le ZOOM, nous recevrons Wafaa Beghdadi, présidente de l’association « Psychomotricité en Action » et Quentin, membre de l’association et étudiant en psychomotricité. Iels viendront nous parler du métier de psychomotricien.ne, dans le cadre notamment de l’accompagnement de victimes de traumatismes physiques ou psychologiques, ainsi que les personnes atteintes d’Alzheimer, d’autisme ou de polyhandicap.

Un reportage de Faustine Moulin à propos du cinéma La Clef, ainsi qu’un flash info de Solène Cazenave.

Présentation : Colin Gruel/ Invité.e.s : Claire Hédon, Wafaa Beghdadi et Quentin / Flash info : Solène Cazenave / Co interviews : Solène Cazenave et Capucine Taconet / Réalisation : Margot Page / Coordination : Hugo Leroi