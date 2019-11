La Matinale de 19h – La Quadrature du Net // 06.11.2019

Ce soir nous recevons Arthur Messaud, juriste à La Quadrature du Net pour parler de Technopolice, une campagne lancée pour s’opposer aux smart cities policières, celle qui utilisent les nouveaux moyens offerts par les avancées technologiques pour surveiller et punir.

On zoomera ensuite avec Mathilde Lepert chargé de programmation culturelle de la foire d’art contemporain et de design centrée sur l’Afrique et ses diasporas, « Also Known As Africa« qui se tiendra du 9 au 11 novembre au carreau du temple à Paris

Et bien sûr, du bon son, la chronique de Mathieu à base de pain et un reportage sur la première édition du festival de court métrage d’animation « No where / Now here ».

Présentation : Pitoum / Co-interview : Sylvain Pinot / Chroniques & Web : Mathieu Piccarreta / Zoom : Théo Monteil / Coordination : Jules Benveniste / Reportage : Elsa Gavinet & Nicolas Muraour / Réalisation : Antonin Simard