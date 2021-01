La Matinale de 19h – La pariquoi ? // 13/01/21

Ce soir, dans La Matinale, on parle de parité. Pourquoi existe-t-il des métiers genrés ? Est-ce une fatalité ? Pourquoi la parité au travail est-elle si difficile à faire respecter ? On en discute tout de suite avec Hélène PERIVIER, économiste à l’OFCE (le Centre de recherche en économie de Sciences Po) et directrice du programme PRESAGE, (Programme de recherche et d’enseignement des savoirs sur le genre) . En deuxième partie, nous poursuivrons avec Nolwenn LESPARRE, chargée de recherche en géophysique et membre de l’association “Femmes et sciences”.

Ensuite, ce sera au tour des chroniques. Chloé vous parlera du rapport d’audience rendu au procès de Taha Bouhafs auquel elle a assisté, et Valentin fera l’éloge du nouveau top milliardaire de la planète, le bon, le juste, le magnifique Elon Musk.

Crédits : Présentation : Jules Benveniste / Co-interview : Zoé Neboit / Réalisation : Colin Gruel / Chroniques : Chloé Bergeret et Valentin Grille / Coordination et web : Anaïs Martinez