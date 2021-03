La Matinale de 19h // Émission spéciale pour la journée des droits des femmes // 8/03/21

Au sommaire de cette émission ce soir, nous parlerons système patriarcal et sexisme qui infestent tous les domaines, et plus particulièrement l’industrie musicale. Pour en parler, nous recevons, Camille Froidevaux- Metterie, philosophe féministe et autrice notamment Du Corps des femmes, la bataille de l’intime. Lola Levent, journaliste musique, manageuse (Joanna, Lou CRL), fondatrice du compte Instagram DIVA et qui a co-fondé l’association Change de Disque, avec Emily Gonneau, qui est là aussi ce soir. Directrice de Nuagency, agence de communication digitale qui s’occupe d’artistes de salles de spectacle, elle a lancé le hashtag #Musictoo pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles dans le monde de la musique et a écrit, L’artiste, le numérique et la musique: Comment exister dans la jungle d’Internet.

Dans le zoom de la rédaction on accueillera Fanny Vedreine, rédactrice en chef et fondatrice du String, magazine écofeministe qui parle de rock, de féminisme et de cul. Un beau programme, sublimé encore par la chronique de Nadia sur les femmes et les clichés sexistes depuis la préhistoire.

Présentation : Chloé Bergeret / Réalisation : Margot Page / Co-interview : Anna Finot / Chroniques : Nicolas Rivoisi / Coordination : Anaïs Martinez / Web : Anna Finot