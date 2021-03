Alors qu’Emmanuel MACRON déclarait la guerre au Coronavirus, il y a un an, l’équipe de l’Atome s’est demandé à quoi pourrait ressembler un conflit armé dans les décennies à venir. Pour comprendre les enjeux des guerres de demain, nous avons reçu Emmanuel CHIVA, directeur de l’Agence de l’Innovation de Défense et membre du comité exécutif de la Direction Générale de l’Armement et Marc FINAUD conseiller principal chargé des questions de prolifération et de désarmement au Centre de Politique de Sécurité de Genève.

Au programme :

[CHRONIQUE] La guerre d’hier et d’aujourd’hui – par Jade ADIL

[INTERVIEW] Les innovations et technologies de la guerre – par Guillaume PETER

[CHRONIQUE] L’Actu scientifique – Gaspard DELARUELLE

[MUSIQUE] Speed Racer – Her’s

[INTERVIEW] Les innovations et technologies de la guerre du futur – par Guillaume PETER

Attachée de production : Joanna BLIN / Réalisation : Gaspard DELARUELLE