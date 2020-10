Independenza avec Metodkilla aux platines, 2h de mix sur Radio Campus Paris avec nos sons préférés : Positive Energie d’Ali, le nouvel album de Napoleon Da Legend Dragon Ball G, la nouvelle collaboration de Dj JHart le producteur de Brooklyn avec Dirty Sanchez, des inédits de Nasme, la collaboration de Joe Lucaz avec le Krak’n Crew, Stélio et sa vadrouille sur l’Everest, Petit Copek pour une exclu, Seiya et Regard Triste, Grodash et Casablanca, Hugo de TSR pour fêter le deuxième disque d’or de Fenêtre sur Rue, Koma de la Scred Connexion pour Loin des rêves, Saknes sur une prod de Faf La Rage et Sébastien Damiani, de la trap marocaine, le rap sud-africain de Dope Saint Jude…

Animée par Anne-Sophie Mattéi