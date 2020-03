Humanoïdes, À Votre Service ?

Depuis des décennies, les humanoïdes nous fascinent et alimentent bon nombre de films, séries et ouvrages. Aujourd’hui, ces robots évoluent de plus en plus rapidement. Mais à quoi peut bien servir un humanoïde, dans notre société ? Pour répondre cette large question, l’équipe de L’Atome a reçu Alain Bensoussan, avocat à la Cour d’appel de Paris, spécialiste en droit des technologies avancées et Alexandre Mazel, directeur de l’innovation chez SoftBank Robotics. Confinement oblige, cette émission a été réalisée chacun chez soi.

Au programme :

[INTERVIEW] Humanoïdes, pour quoi ? Comment ? – par Guillaume PETER et Lou FRITEL-HALIMI

[CHRONIQUE] L’Actu scientifique – par Jade ADIL

[MUSIQUE] Big In Japan – Alphaville

[INTERVIEW] Humanoïdes et société – par Guillaume PETER et Lou FRITEL-HALIMI

[CHRONIQUE] De mon micro à tes oreilles – par Gaspard DELARUELLE

Attachée de production : Joanna BLIN / Réalisation : Gaspard DELARUELLE