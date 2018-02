DES HOMMES ET DES SONS / EPISODE 3 : BENOÎT BORIES

« Avec le son, tu te projettes à chaque fois dans des mondes différents »

A l’occasion de la Semaine du Son et du festival Longueurs d’Ondes de Brest, Trente-Sept Deux et Récréation Sonore vous ont proposé une série spéciale d’émissions, intitulée « Des hommes et des sons ». Tout au long du mois de février, Trente-Sept Deux prolonge la fête du son, en rediffusant les portraits diffusés au sein de cette série.

Cette semaine, on réécoute Benoît Bories, auteur de l’oeuvre “Une quête” primée dans la catégorie Archives de la parole , aux derniers Phonurgia Nova Awards.

Cette semaine, Trente-Sept Deux a tendu son micro à Benoît Bories, artisan sonore, notamment auteur de « Une Quête », pièce entre entre documentaire et création sonore, fruit d’une rencontre déroulée sur deux ans avec les frères Dominicains de Toulouse.

Vous ne l’entendrez pas vraiment parler ici de son oeuvre primée, ni de technique ou de flamenco, mais vous l’entendrez évoquer ses premiers émois sonores, son choix de vie et son goût pour les rencontres. Vous entendrez aussi de nombreux échos de ses œuvres ou de celles qui l’ont touché

Pour réécouter son oeuvre « Une quête », c’est par ici.

Et pour aller plus loin, voici les références des extraits diffusés :

Par Benoît Bories

Paysage sonore Boyaca

Rêve Party (bande annonce)

Première composition

Les Barques (Teaser)

Une quête

El desperto de Pitalito

Whip Bird Song

Code QR Etape 2

Autres :

Pierre Henry, Variations pour une porte et un soupir

Luc Ferrari, Petite symphonie intuitive pour un paysage de printemps

Amandine Casadamont, Zone de silence

Damien Magnette, Je suis Frédéric

Spiral Tribe – X

Un portrait réalisé par Marine Beccarelli

En diffusion le mardi 13 février 2018 à 18h00 sur Radio Campus Paris 93.9FM