Des Hommes & des sons : semaine spéciale création radio

Du 29 janvier au 3 février, à 1 h du matin, Trente-Sept Deux et Récréation Sonore vous proposent Des Hommes et des Sons, une série de six émissions spéciales consacrées au palmarès des derniers Phonurgia Nova Awards, série que vous pourrez réécouter sur cette page.

A l’occasion de la Semaine du Son et à l’approche du festival Longueurs d’Ondes de Brest, Trente-Sept Deux et Récréation Sonore vous proposent cinq émissions + un bonus.

Chaque soir de la semaine, du 29 janvier au 3 février, vous pourrez réécouter les lauréats des derniers Phonurgia Nova Awards, qui ont eu lieu en septembre dernier, à la BnF François Mitterrand de Paris.

Documentaire, fiction, field recording… tous les domaines de la création sont représentés. Chaque soir, la pièce sonore sera accompagnée d’un portrait de son auteur, réalisé par les équipes de 37°2.

Au programme :

LUNDI 29 JANVIER,

on écoute “Qualia” primée dans la catégorie Art Sonore, accompagnée d’un portrait de son auteur Charo Calvo, réalisé par Léa Capuano.

« Cinq femmes artistes provenant de différentes cultures mettent en paroles une expérience physique forte, marquante à vie (…) Qualia questionne l’utilisation du son dans le storytelling, sa capacité à toucher le subconscient, sa puissance à provoquer des réactions physiques et des images mentales (Source : Atelier de Création Sonore Radiophonique).

MARDI 30 JANVIER,

on écoute “De guerre en fils”, une série primée dans la catégorie Fiction francophone, avec un portrait de son auteur François Perache et de sa réalisatrice Sabine Zovighian, réalisé par Virgil Blanc et Clara Lacombe.

« Le 2 octobre 1961, en pleine guerre d’Algérie, le policier Georges Pérache est abattu à Paris par le FLN (…) A la fois enquête intime, fiction documentée et tragi-comédie, « De guerre en fils » joue du feuilleton radio pour ouvrir la boîte aux secrets. Ceux de l’Histoire comme ceux d’une famille »(Source : Arte Radio).

MERCREDI 31 JANVIER,

on écoute “Une quête” primée dans la catégorie “Archives de la parole”. Le portrait de Benoît Bories, son auteur, a été réalisé par Marine Beccarelli.

« Quelques frères Dominicains de Toulouse ont entrepris avec l’aide de Marcel Pérez, compositeur et musicologue spécialiste des chants grégoriens, de se réapproprier de vieilles techniques de chants liturgiques du 13ème siècle qui avaient été initiées par leur ordre (d’ailleurs fondé à Toulouse). Benoît Bories nous livre une pièce éclatante et douce sur le pouvoir du chant. Cela s’appelle une quête et c’est autant celle des dominicains que celle de Benoît qui les enregistre et en fait une matière sonore autre. » (Source : Soundcloud Phonurgia Nova).

JEUDI 1er FEVRIER,

on écoute “Le silence sur un fil” primé dans la catégorie “Paysage Sonore”. Pascal Gregis et à Clara Lacombe ont rencontré Daniel Capeille, son auteur.

« Après avoir réuni une collection de silences récoltés en Alaska en avril 2015, l’occasion est venue de chercher une définition de cette matière sonore discrète presque totalement disparue » (Source : Soundcloud Phonurgia Nova).

VENDREDI 2 FEVRIER,

on écoute “Abbaye » primé dans la catégorie “Découvertes Pierre Schaeffer”. Louis-Olivier Desmarais se dévoilera dans un portrait réalisé par Laura El Feky.

« Sur les berges du lac Memphrémagog, au Québec, se dresse l’Abbaye de St-Benoît-du-Lac. 27 moines y vivent, selon les préceptes de la Règle de St-Benoît. Abbaye est une proposition d’aller à leur rencontre, par le son » (Source : Soundcloud Phonurgia Nova).

SAMEDI 3 FEVRIER,

on écoute “Porte voix de la disparition”, un petit bonus pour le dernier épisode cette semaine spéciale. Le portrait de Nicolas Oudin, son auteur, a été réalisé par Chloé Kobuta.

« A New-York plus de 800 langues et dialectes, pour la moitié en voie d’extinction, sont parlés de Harlem à Brooklyn en passant par le Bronx et le Queens. Deux fois par mois, un langage s’éteint sur terre avec la mort de son dernier locuteur » (Source : France Culture).

Des Hommes et des Sons a été réalisé par les équipes de Trente-Sept Deux, coordonnées par Clara Lacombe, sur une proposition de François Bordonneau.

Merci à tous les auteurs qui se sont prêtés au jeu du portrait. Merci à Phonurgia Nova.

Vous pourrez réécouter tous les portraits des auteurs tout au long du mois de février dans Trente-Sept Deux.