DES HOMMES ET DES SONS / EPISODE 1 : CHARO CALVO

« Si je cache mon accent, je cache mon âme »

A l’occasion de la Semaine du Son et du festival Longueurs d’Ondes de Brest, Trente-Sept Deux et Récréation Sonore vous ont proposé une série spéciale d’émissions, intitulée « Des hommes et des sons ». Tout au long du mois de février, Trente-Sept Deux prolonge la fête du son, en rediffusant les portraits diffusés au sein de cette série.

Cette semaine, on réécoute Charo Calvo, l’auteure de “Qualia” primée dans la catégorie Art Sonore, aux derniers Phonurgia Nova Awards.

Vous entendrez une alchimiste des sons délier les langues et étirer les racines pour mieux les ressentir. Mais vous ne l’entendrez pas parler du Cap Vert d’où elle vient, de Berlin où elle va ni de la Belgique où elle vit.

Un portrait réalisé par Léa Capuano

Diffusé le mardi 30 janvier 2018 à 18h00 sur Radio Campus Paris 93.9FM