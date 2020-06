HISTOIRES DE : « MUSIQUES NOIRES »//10.06.2020

HISTOIRES DE #41

Dernière émission de la saison… et pour cette dernière on a décidé de revenir sur une question que l’on s’était posée en 2017 (https://www.radiocampusparis.org/histoires-de-9-dit-on-musiques-noires-21-06-2017/) : Peut-être que c’est le contexte qui nous a fait nous y replonger ou peut-être pas … Comme un sujet intemporellement nécessaire. Quoiqu’il en soit l’idée pour nous est d’ouvrir la discussion et non pas de poser des affirmations catégoriques. C’est de comprendre comment chacun.e d’entre nous perçoit cette expression de « musiques noires » et toutes ses complexités.

Pour cela chaque membre de l’équipe a apporté sa perception et choisi des titres. Et pour ouvrir notre cercle et dépasser notre zone de confort, on a posé la même question à d’autres membres de Radio Campus Paris.



En deuxième partie d’émission, la sortie de l’album « FC Paysan » d’Art Melody ne pouvait pas mieux tomber. Ce rappeur burkinabé, également agriculteur, a décidé de mêler tout ces attributs afin de porter haut et fort un message « au pays des hommes intègres ». En attendant d’en découvrir plus, on vous laisse avec « Gomdé ».



RDV ce mercredi 10 juin à 21h00.







TRACKLIST à venir