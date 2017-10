« Halloween » Club #57 // 28.10.17

Une émission d’Halloween pour faire frissonner sur la piste de danse ou votre canapé. Ici pas de « trick or treat », mais la musique comme seule sorcellerie. George, Andy et Xavier ont sorti les bougies, sculpté les potirons et préparé du bon son.

Andy rendra un hommage au regretté Gabe the dog mais ce n’est pas tout… Jean-Kevin reviendra hanté vos nuits avec un titre dont lui seul à le secret. Xavier vous emmènera sur les plages du Brésil pour vous faire entendre des congas. Andy a retrouvé la trace de Vincent Price et Michael Jackson. Quand à George, il a fouillé dans le vieux coffre caché sous la coque du Black Pearl échoué sur leur plage. Il y a trouvé tous les titres que vous entendrez dans cette émission.

Alors que chacun enfourche son balai et s’envole avec le Tropical Club. (Et si tu veux faire durer le plaisir, retrouve le 1er épisode garanti 100% Fantômes et bonbons à sucer )

La playlist spéciale Halloween :

Ray Parker Jr – Ghostbusters (vous savez le film avec Bill Murray et Dan Aykroyd ? 1984 ? Irene Cara de Flashdance fait les cœurs dans ce titre)

Hippocampe fou – Chasse aux sorcières (Andy et Xavier trouvent que c’est proche de Cabal… et vous ? Vous en pensez quoi ?)

Donovan – Season of the witch (Dans ce titre, Donovan a la voix de Robert Plant et Jimmy Page est à la guitare… Oh Wait !)

Sepultura – Refuse / Resist (Alors écoutez bien, au tout début, on entend des congas et la brise du Brésil qui soulève le string de Xavier)

Kumbia Queers – Kumbia Zombie (Souvenir de George, du temps où il était dictateur en Amérique du sud, et qu’il tapait le carton avec Lavilliers)

Charles Trenet – L’épicière (Un titre qui pourrait porter à sourire mais ce bon vieux Charles était déjà très Halloween en 1965)

André 3000 et Kelis – Dracula’s wedding (C’est juste du bon son pour danser, avec tout le talent de la moitié du duo Outkast)

Tito et Tarantula – After Dark (C’est la musique de « Une nuit en enfer », le film de Robert Rodriguez… Vous savez la scène avec Salma Hayek ?)

Echo and the Bunnymen – People are strange (reprise de The Doors)