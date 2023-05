Extérieur Nuit x Cannes : OUVERTURES (+ interview avec Frédéric Sojcher)

Ce soir, Extérieur Nuit est en duplex : la moitié de l’équipe monte les marches du Festival de Cannes quand l’autre trépigne d’impatience dans son traditionnel bocal parisien. Au programme, les films d’ouverture des trois sélections principales : JEANNE DU BARRY de Maïwenn, LE PROCÈS GOLDMAN de Cédric Kahn, AMA GLORIA de Marie Amachoukeli.



Et pendant que les premiers enchaînent les projections sur la Croisette, les seconds continuent de suivre LE COURS DE LA VIE c’est le titre du nouveau film de Frédéric Sojcher, que nous recevons ce soir. Dans ce programme hétéroclite, nous parlerons aussi séries : LES GOUTTES DE DIEU, adaptation du manga éponyme, et STATE OF THE UNION réalisée par Stephen Frears.