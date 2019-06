Devenir Anthropologue // 06.06.2019

Aujourd’hui les langues en périls se compte par milliers. Des populations entières abandonnent leur ancienne langue, leur cultures pour mieux s’insérer dans le système mondiale. Des modes de vie particuliers sont en train de se transformer irrémédiablement vers une certaine homogénéisation culturelle. Les anthropologues sont les témoins de ce vécu, et dans un futur proche, les historiens les étudierons pour apprendre comment les gens vivaient aujourd’hui.

Qu’est-ce que l’anthropologie ? Et l’ethnologie ? Est-ce la même chose ? Que nenni !! L’anthropologie est la branche des sciences qui étudie l’être humain sous tous ses aspects, tandis que l’ethnologie (ou anthropologie sociale et culturelle) est une science humaine qui relève de l’anthropologie et dont l’objet est l’étude descriptive et comparative des caractères sociaux et culturels des groupes humains. L’ethnographie renvoie à la pratique sur le terrain de l’ethnologie ou de l’anthropologie

sociale et culturelle. L’ethnographe désigne le chercheur dont l’objet d’étude est la description et l’analyse, sur le terrain, des aspects sociaux et culturels d’un groupe de population donné. L’ethnologue ou l’anthropologue social et culturel produit des monographies.

Nous avons eu le plaisir de recevoir au sein des Voix du Crépuscule Pierre-Joseph Laurent qui nous a expliqué comment l’anthropologie s’articule entre la compréhension de l’autre et à la fois de soi. Pierre-Joseph Laurent est membre de l’Académie Royal des Sciences de Belgique et professeur ordinaire à l’Université catholique de Louvain. Nous avons essayer de comprendre avec lui comment peut-on être ethnologue, comment peut-on essayer d’effacer sa subjectivité qui découle du monde dans lequel on vie pour mieux s’insérer dans le nouveau, tout en étant capable d’analyser ce dernier et produire un travail de recherche que l’on a étudié dans son monde.