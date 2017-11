Tes cliques et tes claques : Manon en Colombie (13.11.17)

Ce mois-ci, « Tes clique

s et tes claques » vous emmène en Colombie, où Manon a passé 3 semaines entre Popayan, Cali, Carthagena de las Indias, Santa Marta, le Parc Tayrona, Medellin, Salento et Bogota. On vous parle de la série

, de cacao, et de musées de l’or depuis la Maison de l’Amérique latine. C’est ici que

l’artiste colombienne Johanna Calle expose actuellement

dans le cadre de l’année 2017 France-Colombie !

Narcos