Ce mercredi, le Lobby fait sa Pride à Dock B !

Cette année encore, l’équipe du Lobby est de retour à Dock B (Pantin) pour trois heures d’émission en direct et en public. Au menu : du live, des jeux, des invité.es qui nous donnent envie de nous battre, et beaucoup, beaucoup de queerness.

Pour finir la saison en beauté et en ce mois des fiertés, Le Lobby vous invite à sa marche des fiertés. Nos cortèges seront fantasmés et notre mot d’ordre sera radiophonique. On part ensemble pour 3 heures d’émission en direct depuis Dock B à Pantin en compagnie de nos invité.es.

Première partie : Le cortège de tête (20h-21h)

Une saison s’est écoulée depuis notre dernière marche des fiertés radiophonique. Entre temps, la PMA a enfin été ouverte à toutes, et les thérapies de conversion sont enfin interdites. Quelques victoires au milieu d’une année marquée aussi par le score élevé de l’extrême-droite aux élections présidentielle et législatives. Une année qui nous a montré qu’il y avait encore du chemin à parcourir pour nos luttes. Alors pour faire le bilan, on a réuni un cortège de tête de rêve. Avec nous jusqu’à 21 heures :

— Yanis Khames, co-organisateur de la Pride des Banlieues (Saint-Denis)

— Lauriane Nicol, journaliste, plus connue sous le nom de Lesbien Raisonnable

— Sasha Yaropolskaya co-fondatrice du premier média transféministe XY Média

Et puis à 20h45, on rencontrera aussi le duo The Ants from the Moon, que vous pourrez découvrir en live !

Deuxième partie : Sur les chars (21h-22h)

Montez à bord du char du Lobby où nous attendent toustes les chroniquereuses qui vous ont raconté de belles histoires toute la saison. Au programme, le désormais mythique édito testo d’Olga, la chronique de Margot qui toute cette année a expliqué la vie aux hétéros, le retour de Zoé, et aussi une nouvelle venue !

Sans oublier les indispensables Disques du Lobby d’Ixpé, qui nous fait découvrir l’artiste martiniquais Vartang. Il se produira en live sur notre char imaginaire, et vous pourrez aussi le retrouver lors de la marche des fiertés le 25 juin prochain !

Et puis le public de Dock B sera également mis à contribution puisqu’on vous a préparé un petit quiz, avec des lots à gagner !

Troisième partie : Back to back avec Lalla Rami (22h-23h)

Et puis avant que notre Pride n’arrive à son point d’arrivée, on accueillera notre dernière invitée, l’artiste marocaine Lalla Rami. Vous l’avez peut-être découverte pour son duo avec Yanis, notre première invitée de la saison. Elle a sorti cette année Inchallah, un morceau éminemment politique au texte ciselé.

On la découvrira en live et en playlist, le temps d’une battle de disques endiablée en direct depuis Dock B.

On vous donne donc rendez-vous de 20 heures à 23 heures à Dock B (métro Église de Pantin) pour notre Pride de fin de saison !