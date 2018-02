La bouquinerie jeunesse – Erik l’Homme

Ce mois de février, l’émission est autour des romans d’anticipation et de la dystopie avec notre invité : Erik l’Homme.

Auteur de nombreux romans pour la jeunesse, Erik l’Homme répond à nos questions sur Nouvelle Sparte, son dernier paru chez Gallimard Jeunesse

Léa nous raconte l’histoire de Sam, une bande-dessinée de Richard Marazano et Shang Xiao publiée chez Dargaud.

Nathan nous embarque avec les extraterrestres de l’album On débarque ! de Sophie Régnier et Nicolas Barrome Forgues aux éditions les Fourmi rouge.

Et Christelle chronique La naissance des cœurs de pierre d’Antoine Dole chez Actes sud jeunesse.

Et bien sûr :

Christelle et Nathan s’écharpent à coup de mots pour savoir : Dans quelle dystopie il serait (quand même) sympa de vivre ?

Erik l’Homme joue à « qui est-ce » avec ses propres personnages

On vous donne nos impressions sur le succès actuel des romans d’anticipation

Les chroniqueurs tentent (spoiler : ils échouent) de deviner les titres des romans dystopiques que je leur présente.

On débriefe notre lecture de La cité de l’oubli de Sharon Cameron chez Nathan (sauf Nathan, qui a oublié de le lire)