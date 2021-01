Apprenons à surfer sur la 5G !

Le déploiement de la 5G engendre une vague de contestations. Mais comment fonctionne cette technologie ? Et à quoi va-t-elle servir ? Pour nous l’expliquer, l’équipe de l’Atome a reçu Alain SIBILLE, professeur à Telecom Paris et secrétaire général d’URSI-France et Arnaud VAMPARYS, directeur des réseaux radio du groupe Orange.

Au programme :

[INTERVIEW] 5G, besoins et techniques – par Gaspard DELARUELLE et Guillaume PETER

[CHRONIQUE] L’Actu scientifique – par Jade ADIL

[MUSIQUE] This Charming Man – The Smiths

[INTERVIEW] Usage et avenir de la 5G – par Gaspard DELARUELLE

[CHRONIQUE] L’infiniment grand – par Vadim IELKIN

Attachée de production : Joanna BLIN / Réalisation : Gaspard DELARUELLE